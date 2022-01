Custom Distillery, la distillerie qui transforme les spiritueux

Black Wood se déguste nature, on the rocks, ou en cocktail. Mais aussi en cuisine. "Il est très bon nature avec une température ambiante ou de cave. Mais aussi on the rocks. Et puis, en shoot, c’est sympa aussi avec du gingembre sur la main et du sel fumé. On a des sensations assez sympas, piquant, fumé et boisé. Pour tout ce qui est cocktail, tous ceux dans lequel on met de whisky et du cognac, on peut le remplacer par le blackwood. Pour ce qui est de la cuisine, je vais sortir une de fête avec des scampis ou des gambas flambée avec une sauce à l’orange. Un délice", conclut Pierre.