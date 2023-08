Cush Jumbo et David Tennant en duo de choc dans 'Deadwater Fell', un thriller britannique captivant

Dans le rôle principal de Tom Kendrick, on retrouve l’acteur britannique David Tennant. Il est particulièrement connu pour son rôle dans la série Doctor Who. Vous l’avez peut-être aussi aperçu dans le 4e volet de la saga Harry Potter (Harry Potter et la Coupe de Feu) où il a incarné Barty Croupton Jr.

L’actrice Cush Jombo se glisse quant à elle dans le rôle de Jess Milner (la meilleure amie de Kate, la femme de David décédée dans l'incendie). Cush Jombo s’est illustrée au cinéma, à la TV mais aussi au théâtre. Récemment, elle était à l’affiche du thriller policier The Postcard Killings. Elle est aussi apparue dans de nombreuses séries TV comme The Good Wife, The Good Fight ainsi que dans la série de science-fiction qui a cartonné : Torchwood. En 2022, elle tenait un rôle principal dans la série Netflix Stay Close.

Avec David Tennant, ils forment un duo de choc et captivant à l’écran. Une alchimie artistique qu’ils vont d’ailleurs bientôt partager également sur les planches de théâtre avec Macbeth (de William Shakespeare) au Donmar Warehouse.