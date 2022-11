Le groupe The Impressions, dont Curtis Mayflied va accélérer la carrière à la puissance 10. The Roosters, créé en 1956 à Chatanooga, TN, deviennent The Impressions lorsqu’ils débarquent à Chicago fin des années 50 et accueillent deux nouvelles têtes : Jerry Butler et Curtis Mayfield. Ce dernier va composer quelques-uns des grands succès du groupe comme ''Keep On Pushing'' ou ''People Get Ready''. Ils deviennent un groupe de la trempe des Temptations ou des Four Tops.