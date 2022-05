Curry d’aubergines au lait de coco, des saveurs pour nos papilles !

Rien de tel pour pimper vos routines gourmandes : le monde des currys s’invite désormais dans nos assiettes ! Démonstration avec Hind Hiwahabbi, créatrice du blog "Voyages en Légumie" au micro de "Bientôt à table !" et son curry d’aubergine comme une explosion de saveurs !

Curry d’aubergines, chutney au coco et aux herbes, riz au safran.

Pour 4 personnes :

Curry d’aubergines au lait de coco :

3 belles aubergines (environ 750 g)

3 pommes de terre moyennes

3 tomates moyennes

2 oignons hachés

2 gousses d’ail hachées

1c à s de gingembre frais haché

1,5 cc de piments frais épépinés et hachés

Une tige de céleri vert avec feuilles, grossièrement hachée (ou une dizaine de feuilles de curry fraîches si vous pouvez vous en procurer, les sèches n’ont pas un grand intérêt gustatif).

400 ml de lait de coco

100 ml d’eau

1 c à s de concentré de tomate

1 c à s de graines de fenouil

1 c à s de graines de cumin

3 c à s de graines de coriandre

1 bâton de cannelle

1 cc de curcuma frais râpé (ou ½ cc de curcuma en poudre)

Une poignée de coriandre fraîche hachée pour servir

Huile végétale pour la cuisson (olive ou tournesol)

Chutney de noix de coco aux herbes et aux amandes

40 g de noix de coco sèche

40 g d’amandes avec peau

40 g de coriandre fraîche hachée (tiges et feuilles comprises)

30 g de feuilles menthe fraîche

Le jus d’un demi-citron

1 cc de gingembre frais haché

Sel, poivre

Tarka

Un petit piment

Une feuille de laurier

1 cc de graines de cumin

1 cc de graines de moutarde

1 cc de graines de coriandre

1 c à s d’huile neutre (tournesol, colza par ex)

Riz au safran et à la cardamome

500 ml de riz basmati (mesurez avec un verre doseur)

650 ml d’eau

1 cc de safran en filaments

¼ cc de sucre

6 graines de cardamome verte

1 bâton de cannelle

1 cc de sel

2 c s d’huile de tournesol

Pour le riz :

Pilez la cardamome au mortier puis mélangez-la avec le safran, le sucre et 3 c s d’eau chaude : laissez infuser pendant une demi-heure au moins.

Pendant ce temps lavez le riz à grande eau jusqu’à ce que l’eau ne soit plus trouble (3 à 5 fois), égouttez puis laissez tremper le riz pendant une demi-heure dans de l’eau froide. Égouttez de nouveau.

Dans une marmite à couvercle, chauffez l’huile de tournesol à feu moyen. Ajoutez le bâton de cannelle et le riz et dorez pendant 2 à 3 minutes en remuant sans cesse à l’aide d’une spatule en bois, jusqu’à ce que le riz soit bien enrobé de matière grasse.

Ajoutez l’eau et le sel, portez à ébullition puis baissez le feu au minimum, couvrez et laissez cuire pendant 25 minutes.

Coupez le feu, découvrez puis ajoutez le mélange de safran et de cardamome en remuant un peu n’importe comment de manière à ce que le riz soit enrobé de safran. Couvrez de nouveau et laissez reposer au moins 10 minutes avant de servir en mélangeant le riz délicatement une dernière fois.

Le curry revigorant :

Sus aux légumes : ôtez les pédoncules des aubergines avant de les couper en quatre. Pelez les pommes de terre puis coupez-les en gros dés. Mondez les tomates et coupez-les en quatre également (les tomates pas les cheveux)

Pilez l’ail, le gingembre, les graines de coriandre, de cumin ainsi que le piment avec un peu de sel au mortier.

Chauffez 3 c s d’huile végétale feu moyen dans une cocotte avant d’ajouter le bâton de cannelle, le céleri vert, le curcuma et les graines de fenouil. Laissez tout ce petit monde odorant rissoler pendant cinq minutes

Versez les oignons, le mélange d’ail/gingembre pilé avec le piment et les graines de coriandre et cumin, avant de faire suivre avec les patates et les aubergines. Dorez pendant une dizaine de minutes jusqu’à ce que les aubergines commencent à ramollir.

Mouillez avec le lait de coco et 100 ml d’eau, ajoutez les tomates et le concentré, couvrez et laissez mijoter à feu moyennement doux pendant une demi-heure jusqu’à ce que les aubergines soient fondantes et les pommes de terre bien cuites.

Pendant ce temps préparez la tarka : chauffez 1 c à s d’huile neutre dans une petite poêle à feu doux, ajoutez tous les ingrédients de la tarka puis chauffez le tout pendant 5 minutes jusqu’à ce que les épices libèrent leurs arômes. Hors du feu, ajoutez la tarka au curry au moment de servir et mélangez délicatement

Servez avec une généreuse poignée de coriandre hachée, ajoutée hors du feu.

Le chutney gouleyant :

Faites tremper la noix de coco mélangée avec les amandes dans de l’eau en mouillant à hauteur pendant une petite demi-heure. Égouttez.

Jetez tous les ingrédients du chutney dans votre mixeur fétiche, mixez par petites pulsions, salez et poivrez puis réservez au frais jusqu’au moment de servir. Il vaut mieux préparer le chutney au dernier moment pour conserver sa belle couleur verte.

Servez tout ce petit monde en même temps en essayant d’avaler dans la même bouchée du chutney, du riz et du curry !

Pour retrouver toutes les recette d'Hind, rendez-vous sur le site: Voyages en Legumie – Légumiste mais pas que!