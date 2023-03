Cures détox : le "nettoyage de printemps" de notre corps a-t-il une validité scientifique ?

Il existe un manque de preuves scientifiques que les régimes détox réduisent les toxines du corps ou entraînent d’ailleurs une perte de poids. En revanche, nos reins, notre foie et les autres organes sont le meilleur bodywash naturel de notre corps. Une alimentation saine et un environnement de vie le plus préservé possible des pesticides et des polluants vous éviteront des dépenses inutiles et seront les meilleurs garants de votre énergie et votre poids.

Dans certains cas, ces pratiques peuvent exacerber des problèmes sur le plan du comportement alimentaire et mener à l’orthorexie, un comportement névrotique caractérisé par l’obsession de l’alimentation saine.

Boire beaucoup d’eau, manger des produits frais, éviter les aliments transformés, l’excès de sucre, d’alcool et de caféine et enfin, le tabac, est une stratégie à long terme pour faire tourner vos détoxifiants professionnels, rénaux et hépatiques. Sans oublier notre allié essentiel, le meilleur ami de notre cerveau : le sommeil.