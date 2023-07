Cureghem: la police locale saisit 19 kilos de drogue, un suspect interpellé

La police de la zone Bruxelles Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest) a découvert dans le quartier de Cureghem, à Anderlecht, un appartement destiné au stockage, au conditionnement et à la distribution de cannabis et de cocaïne. La police y a saisi 19 kilos de drogues et arrêté un suspect, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.

C’est une patrouille de l’équipe de proximité de la police de Bruxelles Midi qui a repéré le logement, le 9 juillet. Les inspecteurs ont suspecté une forte odeur de drogue émanant d’un immeuble du quartier de Cureghem. "Grâce à l’intervention d’un chien renifleur, l’appartement d’où venait cette odeur a rapidement pu être localisé", a précisé le parquet.