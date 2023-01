Cure détox du foie après les fêtes : est-ce réellement nécessaire ?

Certes, c’est une bonne idée de faire une cure détox, de laisser votre foie au repos, ça peut vous permettre une certaine régénération surtout si vous ressentez des symptômes de fatigue chronique. Mais le plus important - et qu'on recommande au quotidien - c'est plutôt de prendre soin de votre foie au quotidien.

Rétablir un certain équilibre alimentaire est vraiment important après la période des fêtes - période durant laquelle on s'est permis de faire un pas de côté et de se faire plaisir. Mais, dans la mesure du possible, le plus important est de prolonger vos efforts toute l’année, sans pour autant que ce soit une période de privation, conclut le Dr Charlotte.

