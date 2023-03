"Cunk On Earth", le "mockumentaire" absurde sur l'histoire de l'humanité

Dans Déclic, Gérald Vandenberghe présente la série de documentaires Cunk on earth présentée par la déjantée Philomena Cunk.

Un "mockumentaire", venant de l’anglais "mockumentary", c’est la fusion des mots "se moquer" et "documentaire". Cunk On Earth, c'est donc un mockumentaire qui retrace l’histoire de l’humanité et est présenté par une femme s’appelant Philomena Cunk. Cette dernière pose les questions les plus idiotes du monde aux historiens les plus réputés. "C’est un peu comme si on avait un documentaire avec David Attenborough, le célèbre journaliste mais qui pose des questions comme les Monty Pythons" donne comme point de comparaison Gérald Vandenberghe.