Cumul des fonctions : "Les politiciens doivent garder un pied dans le privé pour ne pas perdre le sens des réalités"

Et pourtant une question se pose : comment un député ou autre membre de la sphère politique à temps plein parvient-il à cumuler un travail dans le privé ? "Au Parlement bruxellois, nous avons fait le choix en 2022 d’interdire le cumul de façon générale. Et à partir de 2024, on ne pourra plus être député-échevin ou député-bourgmestre. J’étais en principe échevin, j’y ai renoncé parce que j’étais député et président du Parlement bruxellois. Se faisant, j’ai permis à une nouvelle échevine d’émerger à la commune d’Etterbeek. Et c’est aussi important de permettre à de nouvelles personnalités politiques de se faire connaître."