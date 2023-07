"Cultures en transitions" à La Cité Miroir de Liège : une exposition immersive pour une transition écologique durable

Comment votre assiette peut-elle sauver la planète et ralentir le réchauffement climatique ? C’est la thématique abordée par l’exposition, un peu particulière, "Cultures en transitions" actuellement à La Cité Miroir de Liège. L’exposition interactive sur l’alimentation de demain se déroulera jusqu’au 21 août. Son metteur en scène, Alexis Garcia, était au micro de Matin Première pour en parler.

Plus qu’une simple exposition, "Cultures en transitions" est un concept, une création pluridisciplinaire à la mise en scène réfléchie. L’objectif est de faire voir, écouter et découvrir le potentiel des territoires en faveur d’une alimentation durable. Pour son metteur en scène, "L’idée est que tous ceux qui viennent visiter l’exposition puissent par après s’investir sur la transition, poser des messages". Et pour ce faire, c’est une véritable exposition interactive qui a été imaginée. Le visiteur verra son parcours ponctué à l’occasion de pièce de théâtre, de visites guidées ou encore d’œuvres interactives tel que ce répondeur récoltant ses messages. Ce concept, porté depuis un an par plusieurs, partenaires mélange photographies et vidéos d’agriculteurs et de gens du quotidien qui se sont engagés dans la transition écologique et alimentaire. "L’objectif est bien de mettre la lumière sur ces personnes qui se bougent, qui font des choses pour inventer et réinventer le monde dans lequel on vit" précise Alexis Garcia.

Un parlementaire est également présent afin d’y exposer les possibilités d’action au niveau politique pour rendre cette transition effective. Car, à un an des élections, Cette exposition veut jouer un rôle d’ouverture au dialogue vers des sujets encore trop peu connus. "Cultures en transitions" est un rappel qu’il y a des choses à faire et qu’il est nécessaire que les élus abordent ces sujets. Pour Alexis Garcia, "l’idée est bien de montrer qu’à toutes les échelles, il y a des gens qui ont réussi à faire des choses et qui sont impliqués dans la transition écologique et alimentaire".

Dans notre société où l’alimentation a un impact significatif sur l’écologie et notre santé, "Cultures en transitions" est une exposition qui se veut avant tout joyeuse et optimiste sur l’avenir en mettant en avant les actions existantes et en sensibilisant sur l’importance de modifier nos habitudes de production agricole et de consommation. Partez à la découverte des habitants, des experts, des artistes, des maraîchers qui racontent, explorent et agissent dans cette exposition immersive où la scénographie de Stéphane Arcas et Claire Renard vous donnera forcément un rôle à jouer.

Pour plus d'informations sur l'exposition.