Culture retro gaming, une rentrée chargée

Retroverse lâche deux minutes son joypad pour scruter les sorties culturelles et retro gaming indispensables de cette rentrée. Le tout, avec un focus sur les années 80 !

Maître ès pressage de B.O. de jeux indé et rétro, Black Screen Records vient ainsi d’annoncer la sortie de Konami Classics : Best of the NES sur 33 tours. Ce très bel objet qui dessinera un sourire sur le visage des fans de Castelvania, Contra et autre Metal Gear compile 40 morceaux et petits thèmes piochés dans 17 jeux de cet éditeur japonais culte qui a fait les belles heures de la première console de Nintendo.

De la platine à la télé, The Making of Karateka explore quant à lui la création de Karateka, un jeu qui donnait pour la première fois des accents cinématographiques à une production sur Apple II. Au-delà de ce documentaire traversé de deux versions jouables et inédites de Karateka, signalons enfin Player One : L’ultime hommage. Cette plongée dans ce magazine culte de la presse gaming francophone des années 80 reçoit ici les honneurs d’une édition limitée chez Pix N Love. Un exemple de plus qui illustre l’excellente santé des livres dédiés aux jeux vidéo…