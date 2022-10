Culture Club : on tente de comprendre "Tenet", le blockbuster de Christopher Nolan à voir sur Tipik

Vous n’avez pas tout compris après ces explications ou la vision du film ?! Vous n’êtes pas les seuls. En France, le cinéma Pathé La Villette à Paris a proposé de visionner une deuxième fois le film et de donner un décryptage. Au cours de cette soirée, ils ont organisé une " après-première ", un débat avec trois experts afin de donner des pistes de réflexions. En Belgique, l’idée n’est pas encore née, mais de nombreux internautes se sont lancés dans discussions afin de comprendre l’énigme Tenet.

Tenet en quelques chiffres

Christopher Nolan n’est pas à son premier coup d’essai pour nous faire fonctionner les méninges. Il a aussi réalisé Inception, le film avec Léo qui mélange les rêves et la réalité. Ou encore Interstellar dans lequel il nous emmène en orbite. Ici, il pousse le bouchon encore plus loin avec ses inversions temporelles et ses actions haletantes. Il a mis cinq ans pour écrire le scénario dont il a eu l’idée il y a plus de vingt ans. C’est le film le plus cher de sa carrière avec un budget de 205 millions de dollars. Le tournage a commencé en mai 2019 et a été tourné dans sept pays différents, l’Estonie, l’Italie, l’Inde, le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. 250 personnes ont travaillé pour faire naître ce film. Des chiffres et un scénario qui nous font tourner la tête !

Si malgré tout cela, ça ne vous semble toujours pas plus clair. Sélim tente de tout vous expliquer dans le Doss'.

Tenet est à découvrir le 2 novembre à 20h05 sur Tipik !