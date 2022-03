Culture Club : nouvelle formule en mode gameshow déjanté

Dès mercredi, Culture Club présente une nouvelle formule avec un format plus long, un tout nouveau plateau… et Marco Leulier du Réveil de Tipik à la présentation.

Le programme fait peau neuve avec un nouveau concept : un Game show déjanté, enregistré en public qui reproduit une soirée dans un "night club". Il y aura chaque semaine des sociétaires et un invité spécial. Ensemble ils vont jouer et rire autour du monde culturel. Les participants seront challengés par équipes de deux personnes sur leurs connaissances en matière de ciné, de séries, de musique, de BD et de phénomènes cultes et kitchs de ces 4 dernières décennies.

Chaque émission est articulée autour de mini-jeux, de blind tests, de jeux d'action et de rapidité ou encore des petites mises en scène entrecoupées de séquences décalées.

En maître de cérémonie, Marco Leulier se chargera d’animer le club ! Il sera accompagné de Binta alias DJ VoodoMama aux platines et de Sum, un videur plutôt sympa.

Et pour finir en beauté, il y aura le live d’un.e artiste ou groupe pour achever cette soirée sur une belle note. Au programme de ce 9 mars, nous retrouverons comme sociétaires l’influenceuse et star des réseaux sociaux Shauna Dewit, l’humoriste et acteur Doudi, l’animatrice Emilie Mazoyer et un invité spécial.