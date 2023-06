Cultivez vos légumes en ville : optez pour la location d’un jardin partagé à Braine-le-Comte

La location d’un jardin partagé offre une solution pratique et abordable pour les citadins qui souhaitent cultiver leurs propres légumes frais.

Elisabeth Mouchart, vétérinaire à Braine-le-Comte, propose aux amateurs de jardinage urbain de louer une parcelle de 68m² pour le prix symbolique d’un euro par jour.

" On se trouve dans un cercle, partagé comme des morceaux de tarte. "

Mais plus qu’un simple terrain, il s’agit d’un véritable cercle de partage et de convivialité. Les locataires ont des voisins à gauche et à droite, et ils peuvent échanger, discuter et partager leurs connaissances et leurs expériences de jardinage.

Explications dans cette interview d’Elisabeth Mouchart aux micros de Nina Zanatta et Alain Simons dans l’émission Charleroi Matin sur Vivacité.