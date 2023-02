Cultiver des plantes exotiques sous notre climat tempéré, c'est possible

Certaines espèces demandent plus de soins que d’autres mais il est tout à fait possible de les cultiver chez nous. Le jardinage exotique est un hobby de plus en plus courant chez nous et beaucoup d’amateurs enthousiastes s’y essaient. Depuis vingt ans, Niek Verlaan, biologiste de formation, se passionne pour les plantes exotiques. Tout a commencé par l’achat d’un Phoenix roebelenii. Depuis, palmiers, bananiers et beaucoup d’autres plantes exotiques forment "La Palmeraie" à Renaix.