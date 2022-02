Cultes : l’Exécutif des musulmans juge "inacceptable" la décision du retrait de reconnaissance par le ministre de la Justice

Selon Mehmet Ütsün, il n’appartient pas au ministre, mais plutôt à la communauté musulmane, de juger l’Exécutif des musulmans. Dans un communiqué de presse diffusé en fin d’après-midi, l’Exécutif dit souhaiter "que le ministre de la Justice respecte l’Etat de droit et les principes constitutionnels de notre pays".

"Le culte musulman dispose de l’autonomie de s’organiser lui-même et n’a pas besoin d’ingérence du monde politique. Ce à quoi l’on assiste, c’est du jamais vu. Nous vivons dans un pays séculier où la séparation de l’Eglise et de l’Etat est garantie par la Constitution. Le monde politique peut nous critiquer mais ne peut pas décider à notre place", a souligné Mehmet Ütsun, interrogé par Belga.

L’Exécutif regrette "qu’un dialogue serein avec le ministre n’a pu être possible". "L’Exécutif ne se reconnaît absolument pas dans l’image négative qu’on lui donne et s’en éloigne formellement. Par ailleurs et comme nous l’avions annoncé, notre processus de renouvellement est en cours et nous continuons notre travail pour le réaliser au plus vite", a-t-il ajouté.