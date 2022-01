Cultes : l’Exécutif des Musulmans de Belgique annonce son projet de renouvellement

La Commission de concertation pour le renouvellement de l’organe représentatif du culte musulman en Belgique (ORCMB) a approuvé, vendredi, à l’unanimité le projet de renouvellement de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), annonce ce dernier dans un communiqué. Des élections seront organisées d’ici peu.

Le projet de renouvellement, basé sur les recommandations du rapport d’évaluation interne réalisé par l’EMB en juin 2020, vise à reconstituer les instances du culte musulman en Belgique. "Il a également pour but de doter l’Organe représentatif du culte musulman d’une plus grande autonomie et stabilité avec une meilleure efficacité pour réaliser ses prérogatives", précise l’EMB.