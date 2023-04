Cullen incontournable, Onuachu dans le dur, Amallah inexistant : que deviennent les anciennes stars de Pro League ?

Décisifs et souvent un cran au-dessus dans notre championnat, plusieurs joueurs quittent la Belgique pour tenter de s’imposer à l’étranger. Dans l’émission La Tribune, Frank Peterkenne est revenu sur les différents états de forme de ces joueurs.

Le journaliste a séparé ce noyau atypique en trois groupes. Parmi les éléments qui réussissent, Cullen et Zaroury ont grandement participé à la remontée en Premier League du Burnley de Vincent Kompany. Autre entraîneur belge à bénéficier de deux éléments passés par la Pro League, Will Still aligne régulièrement Ito et Agbadou du côté de Reims. Dans un deuxième groupe de joueurs en progression, on retrouve les anciens Liégeois Klauss et Raskin.

Enfin, parmi les joueurs qui auraient peut-être mieux fait de rester dans notre championnat Amallah et Onuachu sont à la peine avec respectivement 9% et 32% de temps de jeu du côté de Valladolid et Southampton.

Preuve, s’il en fallait encore, que le championnat belge peut-être un tremplin à condition de passer par une autre étape.