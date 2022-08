Cuissardes, slouchy boots, santiags : quelles bottes adopter pour la rentrée ?

Trois types de bottes se distinguent très nettement à l’aube de la rentrée :

les bottes slouchy,

les bottes en vinyle,

et les bottes en fourrure (fausse, évidemment),

Elles ont toutes enregistré une hausse de la demande de plus de 1000% sur la plateforme spécialisée dans la mode. Un véritable raz-de-marée que l’on doit à la dernière Fashion Week, consacrée à la saison automne-hiver 2022-2023, où les marques ont multiplié ces types de modèles, déclinés à hauteur de genou ou de cuisse.

Notons par ailleurs que les bottes slouchy – comprendre "souples" – sont sans aucun doute les plus faciles à porter, permettant de combiner confort et style. Ces chaussures, véritables icônes des années 1990, se caractérisent par un effet froissé, et se déclineront cette saison dans une large gamme de couleurs.