Écaler les oeufs et les replonger dans l’eau glacée.

Mayonnaise maison : Mettre tous les ingrédients dans un blender et mixer par à-coups, en commençant par le fond du blender.

Couper les oeufs en deux et séparer les jaunes des blancs.

