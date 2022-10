Cuisiner sans électricité : la recette du steak tartare du chef Jacky Ribault.

Tapez à plusieurs reprises le steak avec le dos d’une casserole pour l’attendrir. Taillez le steak en dés de 0,5 cm. Astuce : la découpe se réalise dans le sens contraire des fibres de la viande. Dans un cul de poule, mélangez tous les ingrédients. L’ajout de mayonnaise apportera une texture crémeuse à l’ensemble. Pour le dressage, aidez-vous d’un emporte-pièce.

Le chef Jacky Ribault a obtenu une étoile Michelin pour son restaurant L'Ours à Vincennes, une autre pour sa table Qui plume la lune à Paris 11e, et a aussi ouvert le bistrot Les Mérovingiens, situé à Noisy-le-Grand, où il vient de lancer une boucherie et une boulangerie en un seul et même lieu baptisé Suzanne et Lucien.