Cuisiner sans électricité : du cru oui, mais sous certaines conditions.

Au plus fort de la crise sanitaire, les marques de gels hydroalcooliques s'en sont donné à cœur joie pour rappeler qu'elles étaient les seules à fournir la vraie solution anti-bactérie. Souvent, elles prenaient l'exemple de la congélation qui alimente une idée reçue profondément ancrée qui voudrait que le grand froid détruise les microbes. Du côté de Sanytol, on rappelle que la congélation ne fait que mettre en sommeil les bactéries et évite leur développement. Cette technique de congélation ne les élimine pas.

Pour autant, on peut se prémunir des parasites potentiellement présents dans le poisson cru. Si l'on en croit les recommandations du ministère de l'Agriculture et de la pêche (France), le poisson d'origine sauvage doit être congelé durant au moins sept jours s'il est prévu pour une consommation crue. En fait, de cette manière, on veut prévenir une intoxication par les anisakis, un parasite vivant dans le tube digestif des mammifères marins pouvant conduire à une contamination (l'anisakidose) suite à une consommation de sushis.