Cuisiner sans électricité : 3 recettes qui vont (re)devenir tendance.

En dessert, que diriez-vous d'un gâteau qui ne passe pas au four ? Tout l'art du gâteau sans cuisson repose sur la texture dense d'une chantilly et/ou de matière crémeuse à l'image du mascarpone et du Philadelphia, que l'on peut aromatiser (au citron ou aux fruits rouges).

Comme base du gâteau, on écrase des biscuits dans le fond d'un cercle à pâtisserie (et non d'un moule à tarte, vous risquez d'être déçu par la difficulté de démoulage). Vous pouvez choisir tout ce qui vous fait plaisir : Petits Beurres, Oreos, biscuits bretons...

On tartine ensuite de crème et on termine par de la confiture si nécessaire.

On met au frigo toute une nuit pour fixer le tout et on démoule le lendemain. Mais si l'étape du démoulage vous angoisse, vous pouvez parfaitement monter le gâteau en format individuel dans de grands verres larges.

Si vous vous autorisez uniquement l'utilisation du micro-ondes, sachez que plusieurs chefs s'y sont déjà essayés, à l'image du cathodique Cyril Lignac ou de l'inspirant Thierry Marx, avec une recette de gâteau au chocolat. Le principe consiste à faire fondre des carrés de chocolat puis d'y ajouter du beurre. On peut éventuellement ajouter de la crème montée. On verse dans un moule à cake préalablement chemisé de film alimentaire et on garde au frigo avant de démouler.