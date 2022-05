Cuisiner le désir : conseils pour rendre un petit repas aphrodisiaque

Booster sa libido à l’aide de la nourriture, mythe ou réalité ? Quels ingrédients pour quels effets au niveau sexuel ? Allier l'art de la cuisine et les jeux de désir, c'est possible ? On en parle dans "la Grande Forme" avec Alexandra Hubin, sexologue et chroniqueuse psycho-sexo dans l'émission.

"Avez-vous des conseils pour rendre un petit repas aphrodisiaque?", c'est la question de Delphine, une auditrice qui a écrit à l'équipe de "La Grande Forme". Et notre sexologue, Alexandra Hubin, a décidé d'y répondre.

Existe-t-il des aliments à consommer qui ont un effet aphrodisiaque ?

On nous parle très souvent des aphrodisiaques. Il existe une série de produits ; le safran, les huîtres ou encore le gingembre dont la composante pourrait favoriser notre libido. Malheureusement, il faudrait en manger en trop grande quantité pour vraiment en voir des effets physiques. On se rendrait malade si on en mangeait autant et pas du tout en phase pour un moment d'intimité.

Par contre, il y a un intérêt sur le plan psychique à mettre des aliments qui ont un effet aphrodisiaque afin de laisser sous-entendre comment pourrait se passer la deuxième partie de la soirée, s'en servir comme d'un message subliminal... L'anticipation d'un futur plaisir lors du repas peut jouer pour la suite.​​​​​​​