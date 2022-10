Cuisiner au rythme des saisons

Marie choisit avec beaucoup d’attention les produits qu’elle propose dans son épicerie et pour les repas. Elle veille notamment à leur provenance. Pas plus de 50 kilomètres autour de Liège. Tout est local !

" Je fais mon choix par rapport à la qualité des produits, à la manière de travailler, aux pesticides utilisés ou pas. On n’est pas fervent du bio. Si c’est bio tant mieux. Mais, c’est surtout une culture locale en respectant la nature et les produits. " raconte Marie.

Pour la cuisine, tout est frais et de saison. " Les pommes viennent du jardin de la maman de Marie " nous dit Justine. Mais, travaillez avec des fruits et des légumes de saison, c’est un vrai challenge pour les deux femmes.

" Au tout début, c’était un challenge surtout en hiver. Et quand les hivers sont un peu longs. Maintenant on a la chance d’avoir des longs étés, donc plus longtemps des légumes d’été. Mais, certaines années, on se demande ce que l’on va proposer parce qu’on commence à être limité mais on s’en sort toujours. L’hiver on a des courges et les chicons. Les chicons, heureusement, ça remplace la salade, mais, parfois les chicons ne vont pas jusqu’au moment où on peut utiliser la salade donc on est un peu coincé. Alors on utilise du chou, du chou blanc, du chou rouge. C’est un challenge mais on essaye de trouver des choses. Parfois ça manque un peu de variété en hiver mais ça reste toujours goûteux, heureusement ! " explique Marie.