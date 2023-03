Cuisiner au gaz, c'est dangereux pour la santé ?

En fait cette étude intitulé ""Exposer les effets cachés sur la santé de la cuisson au gaz" arrive à un moment tout à fait opportun. La Commission européenne révise actuellement la réglementation relative aux appareils de cuisson domestique. Le CLASP et l’association Respire arrivent donc à point nommé. Tony Renucci :" C’est du lobbying, mais dans le bon sens du terme. C’est du lobbying pour la santé publique".

Mais alors, qu'en pense une autre lobby, "Gas.be" qui fait la promotion - en Belgique - de l’utilisation du gaz et donc des cuisinières au gaz ? Pas de réponse à notre demande d'interview, mais on a tout de même reçu un mail. Morceau choisi : " De très nombreuses matières et substances sont également présentes dans l’habitation qui ont un impact sur la qualité de cet air ".

Traduction : le gaz pollue mais il n’est pas le seul … c'est un peu court, non ? On a donc demandé conseil à Hervé Jeanmart, professeur à l’école polytechnique de Louvain (UCLouvain). Pour lui, la combustion du gaz produit bien du dioxyde d’azote et d’autres polluants. Il confirme la dangerosité de ce polluant : " Le dioxyde d’azote est un oxyde en puissance, il est très irritant en fait pour les voies respiratoires et donc les personnes sensibles ont tendance à être affectées par la présence de N02 à des concentrations assez faibles ".