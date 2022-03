Cuisicenter, Roberty et Sud Fresh, les Gazelles Luxembourgeoises de Trends-Tendances

Chaque année le magazine économique "Trends Tendance" décerne ses Gazelles aux entreprises en forte croissance. Et avant, la remise nationale, les entreprises sont récompensées dans chaque Province. Les Gazelles luxembourgeoises étaient remises ce mercredi soir au WEX de Marche-en-Famenne. On soulignera la performance de l’entreprise de travaux publics Robert à Manhay. Dans la catégorie "moyennes entreprises", Roberty est récompensé pour la troisième fois. Une entreprise familiale puisqu’ils sont trois frères à la diriger mais pour Joël Roberty, cette récompense, ils la doivent avant tout à leur personnel. " La preuve ", ajoute-il, "trois personnes avaient quitté l’an passé et deux sont revenues !" Spécialisée dans les travaux publics, Roberty progresse selon Joël Roberty, " parce qu’elle s’est diversifiée. Au-delà des voiries, nous avons une centrale à béton, des conduites d’eau, on travaille aussi beaucoup pour le privé ! "

Dans la catégorie "Petites Entreprises", la Gazelle récompense l'entreprise Cuisicenter de Marche-en-Famenne. Lancée en 2016, pour faire face à la concurrence dans le secteur des cuisines équipées, elle s’est d’emblée mise au service d’entreprises de la construction. Sa croissance est étroitement liée au développement de Thomas et Piron. Cuisicenter dispose d’ailleurs d’une salle d’exposition dans les locaux du groupe T& P à Our-Paliseul mais fait aussi partie d’un groupe baptisé " IoMe " actif précisément dans l’aménagement intérieur pour les professionnels de l’immobilier...Enfin dans la catégorie "Grandes entreprises" c'est Sud Fresh d'Aubange acteur logistique dans la distribution de denrées alimentaires qui a été récompensé. Une entreprise qui grandit l’extérieur dans la région de Namur (Rhisnes)et bientôt Gand