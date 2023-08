Cuest’art : l’art rencontre le patrimoine à Virton

Comme chaque année, les différents lieux d’exposition sont accessibles gratuitement. "Ce qui nous tient particulièrement à cœur c’est rendre l’art accessible au plus grand nombre. On pense notamment au public scolaire" explique Nathalie Van de Woestyne, échevine de la culture et présidente de la Commission culturelle. Les lieux d’exposition sont donc également accessibles gratuitement la semaine, sur demande avec visite guidée pour le public scolaire.