Cueillette et cuisine de plantes sauvages avec Christine Den Broer dans le Calvados

Coach, thérapeute et spécialiste des plantes sauvages, Christine s’est installée en Normandie il y a de cela 25 ans, avec son mari et ses 2 enfants. Elle s’est beaucoup investie, avec son mari, dans la restauration de la maison, son agrandissement et l’aménagement du jardin. Un vrai changement de cap pour elle qui a travaillé dans l’évènementiel en free-lance pour les plus grandes agences parisiennes pendant 30 ans.