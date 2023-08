Cueillette de fruits, promenades et autres activités : quelles sont les règles à suivre en forêt ?

C’est la règle de base avant d’entrer dans un bois ou une forêt : se renseigner sur le propriétaire des lieux. En Région Wallonne, on recense principalement trois types de propriétaires : la Région Wallonne qui gère les forêts domaniales, les communes et des propriétaires privés.

Si le propriétaire est privé, soit celui-ci interdit l’accès à son bois et l’indique à l’entrée. Soit il rend l’accès public et autorise le passage sur les chemins. Dans ce cas, il convient de vérifier avec lui s’il autorise la cueillette dans sa propriété et selon quelles règles.

Si la forêt est gérée par une commune ou par la Région Wallonne, l’accès est libre. Mais on ne pourra pas pour autant cueillir ce qu’on veut comme on veut.

Dans les forêts domaniales wallonnes, la cueillette est autorisée dans des quantités limitées. Pour les fruits tels que les myrtilles, la limite est fixée à un seau de dix litres par jour et par personne. Cela vaut aussi pour d’autres produits comme les champignons ou les châtaignes.

Pour les myrtilles, la cueillette doit se faire à la main, myrtille par myrtille. Les peignes qui permettent de gagner du temps en récoltant en une fois des poignées de myrtilles sont interdits.

En Région wallonne, pour les activités de cueillette, il est permis de sortir des sentiers et chemins et donc de déroger aux règles de la circulation en forêt. Il est toutefois conseillé de ne pas s’éloigner de plus de 50 m du chemin, notamment pour éviter de se perdre.

La cueillette n’est autorisée qu’entre le lever et le coucher du soleil.

Pour les fleurs, des quantités maximales sont aussi prévues. Pour les jonquilles, par exemple au printemps, il est souvent question de deux poignées par personne et par jour.

Dans les bois et forêts communaux, les règles varient d’une commune à l’autre. Certaines communes s’alignent sur les règles en vigueur dans les forêts domaniales wallonnes. Certaines communes adoptent des règlements propres et n’autorisent la cueillette qu’aux habitants, voire aux résidents, de la commune. Ceux-ci devront ainsi, par exemple, disposer d’un document attestant qu’ils sont dans ce cas.