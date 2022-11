Cueillette de champignons : gare aux intoxications !

De manière générale, plus les symptômes apparaissent tôt après l’ingestion de l’aliment, moins les problèmes seront graves. Donc s’ils arrivent entre 30 minutes et trois heures, ne vous tracassez pas trop. On parle d’une "incubation courte". Par contre, si les symptômes et les troubles apparaissent plus tardivement, (six heures au plus tard) il faut s’inquiéter : c’est souvent le signe que l’intoxication est grave et nécessite une hospitalisation.

Ces symptômes peuvent entraîner des conséquences plus graves !

Nausées, vomissements et autres symptômes gastro-intestinaux d’apparition rapide sont appelés "syndrome résinoïdien". Ils se dissipent en moins de deux jours et sont généralement dus à une toxine mal cuite, ou à une intolérance physiologique. Cela dépend d’une personne l’autre. "Mais ces symptômes peuvent entraîner des conséquences plus graves !" ajoute le Dr Charlotte.