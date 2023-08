"Cuccchi" : l’expérience de jeu qui vous offre un voyage dans l’univers du peintre Enzo Cucchi

C’est dans la restauration de livre ancien qu’Enzo Cucchi commence sa carrière. Mais l’artiste fait preuve d’un grand intérêt pour la peinture et la poésie. Il apprendra seul à peindre avant de remporter plusieurs distinctions. Le jeune italien, qui a grandi à Ancona, réalisera dans les années 70 de nombreux voyage vers Rome. C’est là, à la suite de sa rencontre avec le critique d’art et marchand Mario Diacono, que débutera sa carrière de peintre. Ensemble, ils organiseront les premières expositions du jeune peintre en Italie mais aussi aux Etats-Unis. En 1977, Enzo réalisera ses premières expositions personnelles à Rome et à Milan.

Au début des années 80, le monde de l’art semble dominé par l’art conceptuel. Dans cette masse, les œuvres du peintre se distinguent nettement. Enzo Cucchi participera, aux côtés de Sadro Chia, Mimmo Paladino et Francesco Clemente, à l’avènement d’un nouveau mouvement. Ce que le critique d’art Achile Bonito Olivala appellera "Transavanguardia". Cette version du Néo-expressionnisme fait référence à un mouvement qui traversait l’Italie et l’Europe au cours des années 70 et 80. Une réponse à l’explosion de l’art conceptuel, un retour à l’imagerie et à l’art figuratif. Enzo Cucchi, avec son imaginaire personnel brut et primitif, ses éléments lumineux et coloré, ses changements psychologiques, ses hallucinations ou ses visions tragiques, insuffle une véritable aura presque magique dans ses œuvres. L’artiste compte aujourd’hui parmi les figures de proue mondiale de la culture italienne moderne.