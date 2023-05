Cuba : une loi consacre l’illégalité des médias indépendants

Le Parlement cubain a approuvé jeudi une "loi de communication sociale" en vertu de laquelle seuls les médias d’Etat sont autorisés, consacrant l’illégalité des médias indépendants qui ont vu le jour sur internet dans le pays communiste ces dernières années.

Le texte, adopté à main levée et à l’unanimité par le plénum de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, dispose que les médias sont "la propriété socialiste du peuple tout entier ou d’organisations politiques, de masses sociales, et ne peuvent faire l’objet d’aucun autre type de propriété". S’adressant à l’assemblée, le président cubain Miguel Diaz-Canel a justifié la nouvelle loi par la nécessité de prévenir la "subversion", et a qualifié les médias indépendants de "mercenaires" dont la légitimité ne sera pas reconnue par son gouvernement. La nouvelle loi interdit par ailleurs aux médias "la subversion de l’ordre constitutionnel et la déstabilisation de l’Etat socialiste". A Cuba, la presse, la radio et la télévision sont contrôlées par le Parti communiste, le seul autorisé dans le pays. Plusieurs médias indépendants en ligne ont toutefois vu le jour à Cuba ces dernières années et survivent tant bien que mal, dans un vide légal. Les journalistes de ces médias critiques envers le gouvernement souffrent constamment de pressions, et beaucoup d’entre eux ont dû s’exiler à l’étranger.