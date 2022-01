Cuba : plus de 30 participants aux manifestations historiques de juillet jugés pour "sédition"

Ces derniers jours, la justice cubaine a reconnu pour la première fois que plus de 700 manifestants étaient poursuivis dont 55 âgés de 15 à 18 ans, et que 172 autres ont déjà été condamnés, en assurant que "le droit à la défense a été garanti et les avocats ont apporté des preuves".

Selon Cubalex, 158 d’entre eux ont été inculpés de sédition. Certains ont écopé de 20 ou 30 ans de prison.

A Cuba, la majorité s’acquiert à 18 ans, mais la responsabilité pénale et l’obligation du service militaire s’appliquent dès 16 ans.

Aux cris de "Liberté" et "Nous avons faim", des milliers de Cubains avaient manifesté le 11 juillet dernier. Ces rassemblements, inédits depuis la révolution de 1959, avaient fait un mort et des dizaines de blessés, et 1377 personnes ont été arrêtées selon l’ONG Cubalex.