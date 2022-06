Cuba : les véhicules électriques en plein boom face au manque de carburant

Dans la capitale cubaine, où les pénuries de carburants sont récurrentes et les transports en commun défaillants, les motos et petits véhicules électriques sont chaque jour plus nombreux à se faufiler entre les emblématiques berlines américaines des années 1950 et les increvables Ladas de l’époque soviétique.

Coûtant de 4000 à 8000 dollars dans une île où les prix des voitures sont prohibitifs, ces voiturettes électriques sont devenues le rêve de nombreux Cubains, lassés des interminables files d’attente devant les stations-service.

Plus de 600.000 voitures à moteur thermique circulent sur l’île de 11,2 millions d’habitants où il faut parfois patienter pendant huit heures pour faire un plein d’essence. Face à cette situation, les motos, triporteurs ou voiturettes électriques, qui peuvent transporter passagers comme marchandises, sont vus comme une alternative bienvenue.