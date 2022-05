Cuba : les autorités reconnaissent d’importantes pénuries de médicaments

Parmi les raisons de ces difficultés figurent "la non-disponibilité de matières premières et de matériels nécessaires (94%), et la mise à l’arrêt d’usines en raison de panne ou maintenance (6%)".

Il a souligné un "manque de financement, des problèmes de paiement aux fournisseurs et des interruptions dans les approvisionnements en raison de l’embargo" américain, en vigueur depuis 1962.

Parallèlement, les douanes ont annoncé le prolongement de six mois, jusqu’à décembre, de la suppression des taxes sur les médicaments, produits alimentaires et d’hygiène, sans limite de quantité, amenés par les voyageurs dans leurs bagages et destinés à un usage personnel.

Cette mesure est en vigueur depuis juin 2021.

L’île de 11,2 millions d’habitants, traverse sa pire crise économique depuis près de trois décennies, en raison de la chute du tourisme due à la pandémie et au renforcement de l’embargo des Etats-Unis.