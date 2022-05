Cuba : le bilan monte à 26 morts, pas de nouveaux survivants dans l'hôtel

Les secouristes cubains tentaient samedi de retrouver des survivants dans les étages souterrains de l'hôtel Saratoga, un établissement emblématique de La Havane soufflé la veille par une puissante explosion qui a fait au moins 26 morts selon un nouveau bilan.

"Ma fille travaille au Saratoga, elle est là (sous les décombres) depuis hier, à huit heures du matin, et depuis tout ce temps je ne sais rien d'elle", a raconté, éplorée, Yaumara Cobas à des journalistes, expliquant n'avoir trouvé sa fille ni à la morgue ni dans un hôpital.

Les recherches dans les étages supérieurs de l'immeuble n'ont permis de trouver aucun corps ni survivants, a indiqué un pompier sur place. Elles se concentrent désormais dans les deux étages souterrains dont l'accès est compliqué par la grande quantité de gravats, a constaté un journaliste de l'AFP.

Il faut avancer, il peut y avoir encore des camarades qui sont en dessous, en vie

Des équipes cynophiles et de secouristes portant des outils de détection de possibles survivants espèrent accéder au sous-sol, d'où une femme avait émis un appel au secours vendredi après-midi.

"Il faut avancer, il peut y avoir encore des camarades qui sont en dessous, en vie, et plus nous tardons, moins ils ont de possibilités de rester en vie", a déclaré, sur place, Ramiro Valdés, vice-Premier ministre et commandant de la révolution de 1959.

26 personnes décédées

Selon un nouveau bilan officiel, 26 personnes, dont quatre enfants et adolescents, sont décédées dans cette explosion probablement due à une fuite de gaz. Sur les 45 blessés encore hospitalisés, neuf sont dans un état critique et six dans un état grave.

Le précédent bilan faisait état de 25 morts, dont une Espagnole.

"Une touriste espagnole est décédée et un autre citoyen espagnol est gravement blessé après l'explosion de l'hôtel Saratoga. Toute notre affection aux familles et à toutes les victimes et blessés. Tout notre soutien aussi au peuple cubain", a tweeté le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.