Cuba : l’embargo américain contre l'île a 60 ans et de beaux jours devant lui

En face, aucune concession n’a jamais été obtenue de La Havane, déterminée à être communiste "au nez et à la barbe de l’empire", comme disait Fidel Castro. Et même si les temps ont changé, une récente conversation téléphonique entre les présidents cubain Miguel Diaz-Canel et russe Vladimir Poutine, qui ont dit vouloir renforcer leur "coopération stratégique", a rappelé les heures de la guerre froide.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov n’a d’ailleurs pas écarté un déploiement militaire à Cuba, si le conflit avec Washington autour de l’Ukraine dégénère. La Havane s’appuie aussi sur le soutien de ses alliés comme la Chine, le Vietnam et un nombre croissant de gouvernements de gauche en Amérique latine.