Cuba : cinq à 16 ans de prison pour des manifestants du 11 juillet

Douze Cubains ayant participé aux manifestations du 11 juillet 2021 dans la ville de Cardenas (ouest) ont été condamnés à des peines de 5 à 16 ans de prison, notamment pour sabotage, désordre public et vols, a annoncé jeudi le Tribunal suprême.

Les procès, qui ont eu lieu du 8 au 10 décembre devant un tribunal militaire, visaient "13 citoyens accusés de commettre et provoquer des troubles graves et des faits de vandalisme" à Cardenas, ville située à 140 kilomètres à l'est de La Havane, a indiqué le Tribunal suprême dans un communiqué publié par le portail officiel Cubadebate.

Cinq à 16 ans de prison

Sur les 13 poursuivis, 12 ont été déclarés coupables des délits de sabotage, désordre public, agression, vol avec force, violence ou intimidation, et le 13e a été relaxé, selon le Tribunal, qui n'a pas précisé les âges des prévenus ni le délit imputé à chacun d'entre eux.

Les peines vont de 5 à 16 ans de prison, avec la possibilité de faire appel.

Selon le communiqué, ces personnes s'étaient rassemblées, le 11 juillet 2021, autour d'un centre commercial de Cardenas, contre lequel elles ont lancé des pierres et des bâtons, "causant de graves dommages" matériels avant de voler une partie de la marchandise.