Cryptozoologie : peut-on encore découvrir des créatures inconnues ?

Dans ce livre, Heuvelmans énumère au fil des différents chapitres, toute une liste d’animaux mystérieux, cachés et encore inconnus de la science. Cela va du yéti (erronément surnommé l’abominable homme des neiges) au mammouth - éteint depuis longtemps mais qui aurait survécu dans la taïga - en passant par les derniers dragons d’Afrique, des sortes de dinosaures reliques qui hanteraient encore les forêts marécageuses en Afrique centrale…

Sur la piste des bêtes ignorées obtient un succès colossal : plus d’un million d’exemplaires vendus à travers le monde ! (Le plus gros succès d’édition pour un ouvrage de zoologie depuis l’Origine des espèces de Darwin) et sera traduit dans le monde entier. Il faut dire qu’à l’époque, il reste encore de grandes parties du monde totalement inexplorées, tout est donc encore possible : oui, on pourrait découvrir de nouvelles créatures mystérieuses, entre monstres et merveilles. Sur la piste des bêtes ignorées va susciter de nombreuses vocations, c’est grâce à ce livre par exemple, qu’Eric Buffetaut, chercheur au CNRS a décidé de devenir paléontologue.

"Moi-même qui ait lu ce livre quand j’étais un jeune adolescent, ça a terriblement contribué à renforcer mon intérêt pour la zoologie et grâce à cela je suis devenu paléontologue plus tard. Je ne suis pas seul : énormément de chercheurs actuels ont rêvé en lisant Sur la piste des bêtes ignorées ! Il faut savoir qu’au départ, Bernard Heuvelmans est quelqu’un de très compétent. La démarche qui l’a motivé, c’est de s’intéresser à tous les indices qui pourraient faire penser à l’existence d’animaux que la science ne reconnaissait pas encore. Ça pouvait être toutes sortes de choses : des récits de voyageurs, des traditions locales et éventuellement dans certains cas des restes d’animaux, qui permettaient de supposer l’existence de quelque chose, on ne savait pas forcément bien quoi. Heuvelmans a recueilli une énorme documentation, très impressionnante, et ça se ressent dans ses livres sur les animaux mystérieux".