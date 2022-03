Cryptomonnaies : où sont les femmes ?

Caro est créatrice des Cryptos de Caro, une newsletter gratuite qui aide à la compréhension de la blockchain. Selon elle, le problème, c'est l'accès aux sources d'information. Il ne fait pas bon être débutant.e dans l'univers des cryptos !

Si on pose des questions, explique-t-elle, on se fait violenter par des gens cachés derrière des pseudos. On ne comprend pas les codes, ni comment ça se passe. "Cela arrête les femmes et, en plus, il n'y a pas beaucoup de modèles féminins qui s'expriment sur le sujet. Même s'il y a de plus en plus de femmes dans le secteur de la technologie, en général, les hommes parlent plus de finances avec d'autres hommes et moins aux femmes."

L'intérêt des femmes par rapport à la blockchain vient des conseils de leurs proches : partenaire, amis, collègues de travail. Caro, au départ, a eu du mal à trouver des informations claires, accessibles et qui n'étaient pas dans le jugement. C'est suite à cela qu'elle a fondé Les Cryptos de Caro, pour rendre les cryptomonnaies compréhensibles par tous.