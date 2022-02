Cryptomonnaies : comment les arnaqueurs ciblent les utilisateurs d’Instagram

Après avoir fait des recherches sur le hashtag "#cryptomonnaies" sur le réseau social, nous avons été exposés dans les jours suivants à une publication sponsorisée qui utilise l’image d’Elon Musk, personnalité étroitement liée à l’actualité des cryptomonnaies.

Cette publication, recommandée via l’algorithme d’Instagram, promet un gain de 4000 dollars ou plus par semaine, pour un investissement initial de 250 dollars. Cette publicité prétend présenter le "dernier projet" du milliardaire américain, dont nous n’avons retrouvé aucune trace réelle. Le lien vers lequel renvoie la publicité est un faux site Internet, qui reprend le nom et les codes du site du tabloïd anglais "The Daily Mirror".