"Cry Wolf" : la mini-série danoise choc qui s'attaque au tabou des violences familiales

Dans Cry Wolf, une adolescente de 14 ans accuse son beau-père de violences et de maltraitance. Ses parents nient en bloc. Mais qui dit la vérité ? Faut-il toujours croire les enfants ? Cette mini-série danoise en huit épisodes est à découvrir jusqu'au 26 juillet 2022 en version multilingue sur Auvio.

Dans une troublante dissertation, Holly raconte les violences qu'elle subit à la maison. L'école réagit rapidement, et Holly et son frère sont placés d'urgence dans un foyer d'accueil par Lars, travailleur social. Les parents accusent la jeune fille de mentir. Qui croire ? Sans réelle preuve, tous les doutes sont permis, et la série va magistralement les insinuer partout dans l'histoire.

Alors que la crise sanitaire a considérablement empiré le problème des violences familiales, Cry Wolf ne pourrait être plus importante et d'actualité. Encore trop peu de fictions osent s'attaquer à ce sujet de société pourtant primordial. La série danoise s'intéresse frontalement à ce tabou, et n'hésite pas à placer le spectateur dans une position déstabilisante où l'incertitude est reine.