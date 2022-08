Crupet change de visage : c’est parti pour une année de travaux

Un important chantier débute ce lundi 22 août dans le centre de Crupet, autour de la fameuse Grotte Saint-Antoine et de l’église Saint-Martin. Objectif : rendre le cœur historique plus dégagé et plus sûr pour les visiteurs, principalement les piétons et les PMR. Le budget des travaux s’élève à 1.4 millions d’euros, dont une grosse moitié est amenée par le fonds européen FEDER. Les travaux comprennent notamment la création d’un nouveau parking à l’arrière du cimetière, et l’aménagement de nouveaux cheminements pour les piétons.