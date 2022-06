Cruel dénouement pour les Cats 3x3 qui s’inclinent face à la Pologne et devront passer par les 8e

Cruel dénouement pour les Belgian Cats 3x3 ! Longtemps dans le coup et ultra-combatives, elles s’inclinent finalement contre des Polonaises plus expérimentées et rugueuses et concèdent leur 1e défaite du tournoi (12-13).

Un revers qui, sur le papier, n’aurait normalement rien eu d’infamant au vu du pedigree des favorites polonaises qui mais qui, au vu du scénario, laissera sans doute un léger goût amer dans la bouche des joueuses belges. À de multiples reprises, elles ont en effet eu l’occasion de faire le break pour s’installer en tête et rêver d’une victoire de prestige. Mais, comme souvent dans ces moments-là, le bras s’est mis à trembler, le cerveau à cogiter et les tirs à ressortir.

Grande actrice du début de match, ultra présente au rebond et précieuse dans son abattage, la puissante Becky Massey a été oubliée par ses coéquipières en fin de match et n’a plus palpé suffisamment de ballons pour avoir un vrai impact.

Au bout du suspense et d’une rencontre hachée et indécise jusqu’au bout, elles s’inclinent donc et disent au revoir à la première place de leur groupe. 2e, elles devront se "farcir" un 8e de finale, sans doute face au Brésil, pour espérer continuer leur route. Au vu de ce qu’elles ont montré aujourd’hui et depuis le début du tournoi, elles en sont largement capables.