Croyez en vos rêves : 11 ans plus tard, la petite fille présente dans le public remporte l’US Open

Pourtant, tout n’a pas été facile pour l’Américaine. Elle joue au tennis depuis qu’elle a six ans. Rapidement, ses qualités sautent aux yeux. Elle frappe déjà des services à 190 km/h lorsqu’elle a 14 ans. Et son rêve ? Être une championne. Ses qualités athlétiques, son mental, sa passion, tous les éléments étaient réunis pour qu’elle y parvienne.

Mais Gauff est surexposée depuis qu’à 15 ans, pour son premier tournoi du Grand Chelem, en 2019 à Wimbledon, elle bat Venus Williams (quintuple lauréate) au premier tour avant d’atteindre les 8es de finale.

À partir de là, elle a été vue comme l’héritière de ses idoles, les sœurs Venus et Serena Williams. Avec toute la pression qui accompagne ce statut. D’autant que quelques mois plus tard, à l’Open d’Australie 2020, elle a éliminé au troisième tour la tenante du titre, Naomi Osaka.

"Comme elle a gagné des matches très jeune, tout le monde a dit qu’elle allait gagner des Grands Chelems tout de suite. On a fait d’elle quelqu’un qu’elle n’était pas", retraçait pour l’AFP l’entraîneur Patrick Mouratoglou, qui l’a découverte à l’âge de dix ans à l’occasion d’une détection dans son académie de tennis.

"Elle était prête à battre des grandes joueuses sur un match. Mais sur la durée d’un Grand Chelem, ce n’est pas la même histoire", se souvenait-il.

En 2022, elle dispute à 17 ans sa première finale de Grand Chelem. Elle s’incline face à la reine de l’ocre rouge Iga Swiatek (6-1/6-3).

Si ce samedi, on pense qu’elle va à nouveau passer à côté de la montre en or, il n’en est rien. Gauff, pourtant mené un set à rien, revient dans la partie et remporte les deux suivants. Alors que son adversaire tentait de la promener avec ses grands coups puissants, l’Américaine a répondu par une défense héroïque, qui a complètement fait craquer son adversaire.

"Il y a cinq semaines, j’ai gagné un tournoi WTA 500 et certains ont dit que je ne ferais pas mieux. Puis, il y a trois semaines, j’ai gagné un WTA 1000 et certains ont dit que je n’irais pas plus loin. Et aujourd’hui, voilà…", a-t-elle pris un évident plaisir à énoncer.

"Ceux qui ont voulu mettre de l’eau dans mon gaz, vous n’avez fait que verser de l’essence sur mon brasier et aujourd’hui, je brille de mille feux !", rajoute-t-elle.

Classée 938e mondiale en juillet 2018, elle est entrée dans le Top 100 en octobre 2019, a atteint le 4e rang en octobre 2022. Ce lundi, elle sera 3e mondial. Avec au passage six titres sur le circuit (Linz en 2019, Parme en 2021, Auckland, Washington, Cincinnati et donc l’US Open en 2023). Quant à Sabalenka, elle était déjà assurée de devenir N.1 après la défaite en 8es de finale de la tenante du titre Iga Swiatek.