Crowdfarming, une plateforme pour une agriculture 2.0

Crowdfarming tente d’y remédier avec sa plateforme, rejointe par plus de 200 agriculteurs principalement basés en Espagne, mais aussi un peu en France, en Italie ou en Allemagne. Elle propose toutes sortes de produits comme des fruits et légumes, du vin, des huiles d’olive, du fromage, du miel et autres. Tout cela en supprimant les innombrables intermédiaires qui se trouvent habituellement entre le producteur et le consommateur.

La plateforme propose aussi un système d’adoption : on peut adopter un arbre fruitier et récupérer ses récoltes, on peut adopter une chèvre, une vache et récupérer le fromage produit avec leur lait. Ce qui permet aux agriculteurs de planifier leurs récoltes et de s’organiser, et au consommateur de voir arriver le produit encore frais.