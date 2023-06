Allumez le four à 180° en mode chaleur tournante.

Hachez finement 200 g d’épinards. Émiettez grossièrement la moitié du chèvre frais. Garnissez les 4 feuilles de brick avec les épinards, le chèvre et 1 c à s de pesto. Refermez-les et disposez-les sur une plaque de cuisson. Faites cuire les 4 feuilletés pendant 10-12 minutes.

Pendant ce temps, mixez le restant des épinards avec le reste du chèvre, un peu d’eau et un filet d’huile d’olive jusqu’à obtention d’une crème lisse et onctueuse. Assaisonner le tout avec une pincée de sel et du poivre.

Servez les croustillants chauds avec la crème chèvre/épinards, un filet d’huile d’olive et un peu de cressonnette.