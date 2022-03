Cross : Michael Somers et Mieke Gorissen champions de Belgique à Laeken

Le parc de Laeken à Bruxelles était le théâtre dimanche après-midi des joutes nationales de cross-country, dans le cadre de la 6e et dernière manche de la 40e édition de la Cross Cup. Les conditions de course étaient idéales pour la pratique du cross. Les couronnes nationales dans les cross longs sont revenues à Mieke Gorissen, chez les dames, et à Michael Somers chez les hommes.

Le parcours bruxellois (7.000 mètres), le plus vallonné du circuit de la Cross Cup, devait en principe mieux à la championne sortante Gorissen et c’est bien ce qu’il s’est passé

La Limbourgeoise Mieke Gorissen s’est ainsi imposée en surclassement, se succédant à elle-même au palmarès du championnat de Belgique. Lisa Rooms et Eline Dalemans ont complété le podium féminin. Gorissen s’est également imposée à la Cross Cup pour la première fois.

Dans le cross long masculin, tous les regards étaient tournés vers le duel annoncé entre Soufiane Bouchikhi, champion de Belgique en 2019 et en 2020, et Michael Somers, 5e du championnat d’Europe en décembre, leader incontesté de la Cross Cup 2021-2022 et qualifié il y a une semaine pour le mondial de 3.000 mètres en salle de Belgrade (18-20/03).

Les favoris sont d’abord restés groupés avant une accélération de Soufiane Bouchikhi qui a enchaîné les relances avec dans son sillage le seul Michael Somers, après une résistance éphémère de Nicolaï Saké. Somers a accéléré une seule fois pour prendre très vite une dizaine de mètres sur Bouchikhi à l’entame du dernier tour. Somers a conservé son avantage pour s’imposer au championnat de Belgique où il a à John Heymans qui s’était imposé en 2021 dans le parc de Laeken. Somers a remporté le classement général de la Cross Cup en cross long. Il a devancé dimanche à Bruxelles Soufiane Bouchikhi et Dorian Boulvin.