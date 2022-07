Cross destructeurs, chevilles "brisées" : un champion NBA sans pitié se régale face à des enfants

Après une saison bien remplie, les joueurs de NBA profitent de vacances bien méritées. Quand certains s’enjaillent encore à la plage, d’autres préparent la saison prochaine. C’est le cas de Fred VanVleet, champion NBA avec les Raptors en 2019, qui chaque année, organise un camp de basket pour les jeunes dans sa ville natale de Rockville, dans l’Illinois. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le meneur canadien s’amuse bien.

Pour le plus grand bonheur des enfants venus en nombre au camp de basket, VanVleet, d’humeur taquine, invite certains campeurs à l’affronter sur le terrain. Une armée de jeunes se présentent alors devant le seul VanVleet. Pas de soucis pour le Canadien, qui a l’habitude de se farcir les plus grands défenseurs de la Ligue. Balle en mains, le joueur de Toronto fait tomber pour la première fois une jeune campeuse sur un cross destructeur. La gamine n’abdique pas et tente encore de subtiliser la balle à VanVleet, sans succès. La petite fille tombe à nouveau mais se relève pour un troisième round. Mauvaise idée. Le meneur réalise un dernier cross ravageur qui va briser les chevilles de la gamine et d’un autre campeur téméraire, venu faire une prise à deux. La foule est en délire. On en redemande !